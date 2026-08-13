Staffel 4Folge 3vom 13.08.2026
Wiedergutmachung für ein AlienJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 3: Wiedergutmachung für ein Alien
20 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Zum ersten Mal in der Geschichte von Ink Master Redemption holt sich ein unzufriedener Klient außerirdische Verstärkung. Kann Mike McAskill seine Fehler wiedergutmachen? Oder wird das Studio zum Schauplatz einer Alien-Schlacht?
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV