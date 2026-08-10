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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 4Folge 7vom 10.08.2026
Road Trip

Road TripJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 7: Road Trip

20 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Die beliebte Tatu Baby dreht den Spieß um und sucht unzufriedene Klienten in deren Heimatstädten auf, die mit ihren Tattoos ebenfalls nicht glücklich waren.

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