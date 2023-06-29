Staffel 14Folge 1vom 29.06.2023
Ink Master: Revenge
Folge 1: Die Rückkehr der Legenden
59 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12
Zehn Legenden kehren zurück in den Ink Master Shop und kämpfen in drei spannenden Runden im Tattoo-Spießrutenlauf ums Überleben. Der Kampf um $250.000 und den Titel des neuen Ink Masters beginnt.
Ink Master: Revenge
