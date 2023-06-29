Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master: Revenge

MTVStaffel 14Folge 1vom 29.06.2023
Die Rückkehr der Legenden

Die Rückkehr der LegendenJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Revenge

Folge 1: Die Rückkehr der Legenden

59 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12

Zehn Legenden kehren zurück in den Ink Master Shop und kämpfen in drei spannenden Runden im Tattoo-Spießrutenlauf ums Überleben. Der Kampf um $250.000 und den Titel des neuen Ink Masters beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master: Revenge
MTV

Ink Master: Revenge

Alle 3 Staffeln und Folgen