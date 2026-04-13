Staffel 10Folge 12vom 13.04.2026
Totaler ZusammenbruchJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Turf War
Folge 12: Totaler Zusammenbruch
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Die Spannung im Wettbewerb ist größer denn je, als die Artists beim Designen mit geschmolzenem Wachs auf die Probe gestellt werden. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.
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Ink Master: Turf War
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 10-12, Season 14-16: MTV