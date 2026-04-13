Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master: Turf War

MTVStaffel 10Folge 12vom 13.04.2026
Totaler Zusammenbruch

Totaler ZusammenbruchJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Turf War

Folge 12: Totaler Zusammenbruch

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Die Spannung im Wettbewerb ist größer denn je, als die Artists beim Designen mit geschmolzenem Wachs auf die Probe gestellt werden. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master: Turf War
MTV

Ink Master: Turf War

Alle 1 Staffeln und Folgen