Staffel 11Folge 12vom 02.07.2026
Zu heiß, um es zu handhaben.Jetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 12: Zu heiß, um es zu handhaben.
38 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Die Künstler kämpfen in der Flash-Challenge um die Kontrolle und stehen unter Druck.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany