Staffel 11Folge 13vom 03.07.2026
Wer hat die Macht?Jetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 13: Wer hat die Macht?
30 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Der Kampf um den Titel wird immer härter, denn es sind nur noch sechs Künstler im Rennen.
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Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany