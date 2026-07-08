Staffel 11Folge 16vom 08.07.2026
Grudge Match FinaleJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 16: Grudge Match Finale
39 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Die letzten drei Kandidaten enthüllen ihre 35-Stunden-Master-Canvas-Tattoos, um zu gewinnen.
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Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 12-16: MTV & © Season 7-13: MTV Germany