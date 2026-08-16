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Ink Master

MTV liveStaffel 11Folge 6vom 16.08.2026
Kämpfe deine eigenen Schlachten

Kämpfe deine eigenen SchlachtenJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 6: Kämpfe deine eigenen Schlachten

38 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Es ist das Überleben des Stärksten, als Team Christian und Cleen epische Schlachtszenen Kopf-an-Kopf tätowieren müssen. Das Grudge Match geht weiter um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master.

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