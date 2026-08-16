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Ink Master

MTV liveStaffel 11Folge 7vom 16.08.2026
Kein verschwendeter Raum

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Ink Master

Folge 7: Kein verschwendeter Raum

39 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Die Artists treten beiseite und setzen ihr Vertrauen in ihre Coaches, während Cleen und Christian jeweils in einem Kopf-an-Kopf-Marathon vier Models tätowieren. Die Artists müssen dann Galaxien tätowieren, und einer wird ins Weltall geschickt.

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