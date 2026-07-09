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Ink Master

MTV liveStaffel 12Folge 1vom 09.07.2026
Die Tinte spricht für sich selbst

Die Tinte spricht für sich selbstJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 1: Die Tinte spricht für sich selbst

39 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

18 Artists, bereit für den Einzelkampf, müssen in nach Geschlechtern getrennten Teams arbeiten. Im "Battle of the Sexes" werden die Fronten geklärt und auf die Probe gestellt. Am Ende gewinnt nur einer 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master.

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