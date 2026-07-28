Staffel 12Folge 14vom 28.07.2026
Feindliches FeuerJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 14: Feindliches Feuer
38 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Das Männerteam nimmt die Frauen bei einer illustrativen Porträt-Challenge ins Visier. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 12-16: MTV