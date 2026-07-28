Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 12Folge 14vom 28.07.2026
Feindliches Feuer

Feindliches FeuerJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 14: Feindliches Feuer

38 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Das Männerteam nimmt die Frauen bei einer illustrativen Porträt-Challenge ins Visier. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 2 Staffeln und Folgen