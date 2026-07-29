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Ink Master

MTV liveStaffel 12Folge 15vom 29.07.2026
Aufstieg oder Schweigen

Aufstieg oder SchweigenJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 15: Aufstieg oder Schweigen

39 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Die letzten vier verbliebenen Artists kämpfen in einem Tattoo-Marathon um ihren Platz im Finale von Staffel 13. Nur die drei vielseitigsten und besten Artists kommen in ihrem Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master weiter.

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