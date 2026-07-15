Staffel 12Folge 5vom 15.07.2026
Die Kunst steht für sichJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 5: Die Kunst steht für sich
39 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Jeder ist auf sich allein gestellt, als die Artists Gegenstand blinder Kritik werden. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 12-16: MTV & © Season 7-13: MTV Germany