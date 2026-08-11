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Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 8vom 11.08.2026
Zuckerrausch

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Ink Master

Folge 8: Zuckerrausch

49 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Die Artists wollen den Sieg mehr denn je. Nachdem sie für die Flash Challenge ein Mosaik aus Bonbons zusammengesetzt haben, müssen sie in der Eliminierungsrunde New-School-Tattoos stechen,die Essen darstellen. Ein Artist hat sich zu viel vorgenommen.

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