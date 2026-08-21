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Ink Master

MTV liveStaffel 14Folge 1vom 21.08.2026
Die Rückkehr der Legenden

Die Rückkehr der LegendenJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 1: Die Rückkehr der Legenden

57 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Zehn Legenden kehren zurück, um in spannenden Runden um das Preisgeld und den Titel zu kämpfen.

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