Staffel 14Folge 3vom 25.08.2026
Der Teufel steckt im DetailJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 3: Der Teufel steckt im Detail
43 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Die Künstlerinnen und Künstler müssen beeindruckende Illusionen in einer neuen Challenge kreieren.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-14: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV