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Ink Master

MTV liveStaffel 8Folge 11vom 24.04.2026
Eine unerwartete Wendung

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Ink Master

Folge 11: Eine unerwartete Wendung

39 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Nach einer der härtesten Flash Challenges überhaupt, ist ein Artist dem Druck nicht länger gewachsen. Die Artists müssen Arschgeweih-Tattoos überdecken, während der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" weitergeht.

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