Staffel 8Folge 11vom 24.04.2026
Eine unerwartete WendungJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 11: Eine unerwartete Wendung
39 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Nach einer der härtesten Flash Challenges überhaupt, ist ein Artist dem Druck nicht länger gewachsen. Die Artists müssen Arschgeweih-Tattoos überdecken, während der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" weitergeht.
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Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 8, Season 10-16: MTV