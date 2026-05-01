Staffel 8Folge 16vom 01.05.2026
Peck vs. Nunez - Das große FinaleJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 16: Peck vs. Nunez - Das große Finale
62 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Die letzten drei Artists tätowieren um die Stimmen Amerikas, und die ausgeschiedenen Artists kehren für eine Konfrontation zurück. Ein 24-Stunden-Brusttattoo entscheidet darüber, welcher Artist 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" gewinnt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-16: MTV & © Season 8, Season 13: MTV Germany