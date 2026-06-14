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Ink Master

MTV liveStaffel 8Folge 4vom 14.06.2026
Zieh die Rüstung an

Zieh die Rüstung anJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 4: Zieh die Rüstung an

40 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Kein Artist ist sicher, wenn sowohl Team Peck als auch Team Nunez im Elimination Tattoo Leinwände in Krieger verwandeln müssen. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.

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