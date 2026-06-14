Staffel 8Folge 4vom 14.06.2026
Zieh die Rüstung anJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 4: Zieh die Rüstung an
40 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Kein Artist ist sicher, wenn sowohl Team Peck als auch Team Nunez im Elimination Tattoo Leinwände in Krieger verwandeln müssen. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" geht weiter.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany