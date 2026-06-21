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Ink Master

MTV liveStaffel 8Folge 5vom 21.06.2026
Funkenflug

FunkenflugJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 5: Funkenflug

40 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Team Nunez steht in einer spannenden Flash Challenge auf dem Prüfstand, bei der es um die Lesbarkeit geht. Eine geschlechtsspezifische Allianz lässt die Mädchen nach Blut lechzen. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" spitzt sich zu.

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