Staffel 8Folge 5vom 21.06.2026
FunkenflugJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 5: Funkenflug
40 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Team Nunez steht in einer spannenden Flash Challenge auf dem Prüfstand, bei der es um die Lesbarkeit geht. Eine geschlechtsspezifische Allianz lässt die Mädchen nach Blut lechzen. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel "Ink Master" spitzt sich zu.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany