ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 24.10.2024
43 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Nach dem riesigen Erfolg von "Batman", möchte das Studio so schnell wie möglich eine Fortsetzung ins Kino bringen. Tim Burton will sich selbst und seiner Vision treu bleiben und fordert komplette kreative Freiheit ein. Gemeinsam mit seinem sorgfältig ausgewählten Team lebt er sich in "Batmans Rückkehr" völlig aus.

