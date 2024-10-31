Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 5 vom 31.10.2024
Folge 5: Neustart

43 Min. Folge vom 31.10.2024 Ab 12

"Batman & Robin" wird als Flop gewertet, was dazu führt, dass das Franchise erst einmal begraben wird. Doch Warner Brothers glaubt weiterhin an den dunklen Ritter und will einen kompletten Neuanfang wagen. Dafür verpflichtet das Studio einen ungewöhnlichen Regisseur - den Independent-Filmemacher Christopher Nolan.

