Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Der Herr der Ringe

Große Pläne, kleines Budget

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 26.09.2024
Große Pläne, kleines Budget

Große Pläne, kleines BudgetJetzt kostenlos streamen

Inside Der Herr der Ringe

Folge 1: Große Pläne, kleines Budget

43 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

In den 60er Jahren gibt es einen regelrechten Hype um J. R. R. Tolkiens "Der Herr der Ringe"-Trilogie. Hollywood sichert sich die Filmrechte an den Romanen, doch die komplexe Fantasy-Welt stellt sich jahrelang als unverfilmbar heraus. 1978 gibt es eine Zeichentrick-Adaption des Werkes, die den jungen Peter Jackson im fernen Neuseeland inspiriert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Der Herr der Ringe
ProSieben MAXX
Inside Der Herr der Ringe

Inside Der Herr der Ringe

Alle 1 Staffeln und Folgen