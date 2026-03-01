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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Bombenterror in Manhattan

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 28.03.2026
Bombenterror in Manhattan

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 1: Bombenterror in Manhattan

27 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Im September 2016 explodiert eine Bombe mitten in Manhattan, 30 Menschen werden verletzt, und es herrscht Panik in der Nachbarschaft. In den nächsten Tagen werden weitere Bomben entdeckt. Das FBI sucht fieberhaft nach dem "Chelsea Bomber".

Weitere Folgen in Staffel 1

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