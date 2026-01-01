Der Junge im Bunker (2)Jetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 10: Der Junge im Bunker (2)
22 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Jimmy Lee Dykes hält einen Fünfjährigen in einem mit Sprengstoff präparierten Bunker fest. Mehrere Tage vergeblicher Verhandlungen mit dem Entführer liegen hinter den erschöpften FBI-Beamten. Die Profilerin Molly Amman weiß: Dykes ist unberechenbar - die Beamten müssen den Bunker stürmen, um das Kind zu retten.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen