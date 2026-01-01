Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 17: Terror in Oklahoma (1)
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Im April 1995 zieht eine Explosion eine Schneide der Verwüstung durch Oklahoma City. Hunderte werden verletzt, und das FBI sucht nach Spuren, die zu dem Bombenleger führen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
