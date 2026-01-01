Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 18vom 18.01.2026
23 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Im April 1995 zieht eine Explosion eine Schneide der Verwüstung durch Oklahoma City. Spuren führen das FBI zu Timothy McVeigh. Im Verhör gibt der Bombenleger bekannt, dass er einen Bürgerkrieg in den USA entzünden wollte.

Kabel Eins Doku
