Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 2: Der Yosemite-Killer
24 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Im Jahr 1999 verschwinden drei Frauen im Yosemite Nationalpark. Eine große Suchaktion wird veranlasst, und zwei der Frauen werden tot in einem abgebrannten Auto gefunden. Zwei weitere Todesopfer folgen - das FBI hat es nun womöglich mit einem frei herumlaufenden Serienmörder zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen