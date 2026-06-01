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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der Yosemite-Killer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 18.06.2026
Der Yosemite-Killer

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 2: Der Yosemite-Killer

24 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Im Jahr 1999 verschwinden drei Frauen im Yosemite Nationalpark. Eine große Suchaktion wird veranlasst, und zwei der Frauen werden tot in einem abgebrannten Auto gefunden. Zwei weitere Todesopfer folgen - das FBI hat es nun womöglich mit einem frei herumlaufenden Serienmörder zu tun.

Weitere Folgen in Staffel 1

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