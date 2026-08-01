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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Al-Qaida (1)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 21vom 27.08.2026
Al-Qaida (1)

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 21: Al-Qaida (1)

24 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Als in Afrika zwei US-Botschaften bombardiert werden, haben drei ermittelnde FBI-Agenten einen Verdacht: Bei einem verletzten Beobachter des Geschehens könnte es sich um einen Terroristenanführer handeln.

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