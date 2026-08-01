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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der Auftragskiller

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 23vom 19.08.2026
Der Auftragskiller

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 23: Der Auftragskiller

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Mafia-Bosses Whitey Bulger soll aus dem Gefängnis entlassen werden. Das FBI ist sich jedoch sicher: Der Mann wird seine kriminellen Tätigkeiten wieder aufnehmen. Dank intensiver Undercover-Arbeit erfahren die Beamten, dass er eine Karriere als Auftragsmörder anstrebt.

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