Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 24: Todesflug TWA 800
23 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Juli 1996: Nur zwölf Minuten nach dem Start vom JFK-Flughafen in New York, explodiert eine Maschine auf dem Trans-World-Airlines-Flug 800. FBI-Agenten ermitteln, ob es sich um einen tragischen Unfall oder um Sabotage handelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen