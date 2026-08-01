Die Entführung der Hannah AndersonJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 4: Die Entführung der Hannah Anderson
22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
In der Wildnis des US-Bundesstaates Idaho sucht die Geiselrettungseinheit des FBI nach einer 16-Jährigen, die von einem Mann entführt wurde. Zuvor ermordete der vermeintliche Freund der Familie die Mutter und den jüngeren Bruder des Mädchens. Hannah Anderson erlebt die schlimmsten Momente ihres Lebens.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen