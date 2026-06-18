Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 5: Tot in Waco (1)
23 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Als das FBI ein Grundstück in Waco durchsuchen will, das von religiösen Fanatikern bewohnt wird, ahnt niemand, dass der Einsatz mehr als 80 Menschen das Leben kosten wird. Die Beamten stoßen auf bewaffnete Sektenanhänger, die nichts mehr zu verlieren haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen