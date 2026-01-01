Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Tot in Waco (2)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 11.01.2026
Tot in Waco (2)

Tot in Waco (2)Jetzt kostenlos streamen

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 6: Tot in Waco (2)

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

51 Tage lang blickt die Welt auf die Siedlung Mount Carmel Center nahe Waco, Texas. Das FBI steht einer Gruppe religiöser Fanatiker gegenüber, deren Anführer David Koresh ein Waffenarsenal beherbergt und nicht daran denkt, sich der Polizei zu stellen. Das Drama endet in einer alles verschlingenden Feuersbrunst.

