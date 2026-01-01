Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 7: Wo ist Whitey Bulger?
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Whitey Bulger ist ein Mafioso aus Boston, der 19 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Seit über 15 Jahren ist das FBI hinter dem Kriminellen her, bislang erfolglos. Nun sollen zwei besonders entschlossene Beamte endlich für seine Verhaftung sorgen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen