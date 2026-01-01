Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 8: Die Beltway Snipers
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Im Oktober 2002 lebt die Bevölkerung von Washington, D.C., mehrere Wochen in Angst und Schrecken. Ein unbekannter Scharfschütze schießt wahllos auf Einwohner. Er hinterlässt kryptische Nachrichten, anhand derer die Polizei versucht, den Killer zu stoppen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen