Der Junge im Bunker (1)Jetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 9: Der Junge im Bunker (1)
24 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Alabama, 2013: Ein Mann namens Jimmy Lee Dykes erschießt einen Schulbusfahrer und nimmt einen Fünfjährigen als Geisel mit. Der Junge wird in einen mit Sprengstoff präparierten Bunker gebracht, vor dem sich das FBI eingefunden hat.
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Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
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