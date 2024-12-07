Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 6 vom 07.12.2024
43 Min. Folge vom 07.12.2024 Ab 12

Der letzte Roman der "Harry Potter"-Reihe soll auf zwei Filme aufgeteilt werden, um der komplexen Geschichte gerecht zu werden. David Yates übernimmt erneut die Regie und dreht beide Teile am Stück. Letztendlich zahlt sich die jahrelange Arbeit des gesamten Teams aus, denn die Blockbuster brechen sämtliche Rekorde.

