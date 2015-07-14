Internet der Lügen
Folge vom 14.07.2015: Die perfekte Braut
44 Min.Folge vom 14.07.2015Ab 12
Indle King ist ein Geschäftsmann aus Seattle, der nur gescheiterte Beziehungen hinter sich hat. Um endlich eine Frau zu finden, versucht er sein Glück in Online-Portalen und lernt dort die 18-jährige Kirgisin Anastasia kennen. Die schöne Studentin würde alles tun, um in den Vereinigten Staaten zu leben und willigt in die Ehe mit dem 36-Jährigen ein: So bekommt sie eine Aufenthaltsgenehmigung und soll Indle im Gegenzug ein Kind schenken. Doch der Deal gestaltet sich schwierig. Anastasia kann für ihren kontrollsüchtigen, unattraktiven Gatten wenig Sympathie aufbringen und verweigert jeden körperlichen Kontakt. Als sie sich in einen anderen Mann verliebt, rastet Indle aus.
