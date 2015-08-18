Internet der Lügen
Folge vom 18.08.2015: Das Netz vergisst nichts
44 Min.Folge vom 18.08.2015Ab 12
Christina Long hatte eine schwierige Kindheit. Nachdem der Vater die Familie verließ, lebte ihre Mutter mit wechselnden Partnern und vernachlässigte Christina, bis sie von ihrer Tante Shelley aufgenommen wurde. Um ihrer Nichte einen optimalen Start zu ermöglichen, schickt sie sie auf eine teure Privatschule, in der das Mädchen aufblüht. Wegen ihrer guten Noten bekommt sie einen Computer geschenkt und erlebt plötzlich eine neue, faszinierende Welt. Im Cyberspace schlüpft Chrissy in andere Rollen und nimmt Kontakt zu mehreren jungen Männern auf. Als die 13-Jährige anfängt, ihre Online-Flirts persönlich zu treffen, begibt sie sich in große Gefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.