Internet der Lügen
Folge vom 04.12.2019: Der Horror-Doktor
44 Min.Folge vom 04.12.2019Ab 12
Jessika Rovell aus Philadelphia ist 24, hübsch, gebildet und überzeugt, dass alle guten Männer vergeben sind - bis sie Jeffrey Marsalis kennenlernt. Der attraktive 28-Jährige arbeitet als Notarzt im Hahnemann Hospital und ist bei Kollegen wie Patienten gleichermaßen beliebt. Doch Marsalis führt ein Doppelleben. Auf Datingseiten tritt er als „Dr. Jeff” auf und findet hier schnell leichtgläubige Opfer für seine Doktorspiele. Und Anwältin Jessika erfüllt seine Kriterien genau. Schon nach der zweiten Nacht kann sich Jessika eine gemeinsame Zukunft mit Jeff vorstellen, doch bald fallen die Masken.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
