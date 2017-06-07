Internet der Lügen
Folge vom 07.06.2017: Blinder Hass
44 Min.Folge vom 07.06.2017Ab 12
Brian Hile ist in Stephanie verliebt, führt mit ihr seit zwei Jahren eine Onlinebeziehung, hat das Mädchen aber nie live gesehen und auch nicht mit ihr telefoniert. Der introvertierte 29-Jährige hält Stephanie trotzdem für authentisch, außerdem haben es ihm ihre Dessous-Fotos angetan. Sein Bruder Brett warnt ihn jedoch vor einem Schwindel -und trifft ins Schwarze: Stephanie, die eigentlich Tiffany heißt, kennt Brian gar nicht. Sie hat intime Fotos in der Cloud hochgeladen, doch ihr Passwort wurde geknackt, so dass ihrer Bilder im Internet kursieren. Doch Brian hält Tiffany für die Schuldige. Er fühlt sich heftig in seiner Ehre gekränkt und will nur noch eins: Rache.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
12
