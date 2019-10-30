Internet der Lügen
Folge vom 30.10.2019: Traumfrau gesucht
45 Min.Folge vom 30.10.2019Ab 12
Brandon Wentzell aus Bridgewater in der kanadischen Provinz Nova Scotia besucht die zwölfte Klasse einer Highschool und liebt Motocross. Der 18-Jährige ist ein attraktiver Junge und echter Mädchenschwarm. Brandon hat eigentlich alles, was er sich wünscht - abgesehen von einer Freundin. Und obwohl er in seiner Kleinstadt jede haben könnte, findet er keine, die ihm gefällt, denn Brandon will das ganze Paket: Schönheit und eine tolle Persönlichkeit. Auf einer Datingseite glaubt er schließlich, seine Traumfrau entdeckt zu haben - doch die hübsche, zierliche Clarissa hat noch andere Verehrer.
