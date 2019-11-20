Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Internet der Lügen

Tödliche Geschäfte

TLCFolge vom 20.11.2019
Tödliche Geschäfte

Tödliche GeschäfteJetzt kostenlos streamen

Internet der Lügen

Folge vom 20.11.2019: Tödliche Geschäfte

44 Min.Folge vom 20.11.2019Ab 12

Beverly Carter gehört zu den erfolgreichsten Immobilienmaklerinnen in Little Rock, Arkansas. Dank ihrer quirligen Persönlichkeit werden immer mehr Kunden über die sozialen Medien auf sie aufmerksam. Doch nicht nur die: Im September 2014 wird sie unter falschen Vorwänden kontaktiert und entführt. Eine verzweifelte Suche nach Beverly beginnt. Wird ihre Familie sie je wieder sehen?

Alle verfügbaren Folgen