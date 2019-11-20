Internet der Lügen
Folge vom 20.11.2019: Tödliche Geschäfte
44 Min.Folge vom 20.11.2019Ab 12
Beverly Carter gehört zu den erfolgreichsten Immobilienmaklerinnen in Little Rock, Arkansas. Dank ihrer quirligen Persönlichkeit werden immer mehr Kunden über die sozialen Medien auf sie aufmerksam. Doch nicht nur die: Im September 2014 wird sie unter falschen Vorwänden kontaktiert und entführt. Eine verzweifelte Suche nach Beverly beginnt. Wird ihre Familie sie je wieder sehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.