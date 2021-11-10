Wenn nichts ist, wie es scheintJetzt kostenlos streamen
Internet der Lügen
Folge vom 10.11.2021: Wenn nichts ist, wie es scheint
44 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 12
Radiomoderator Alan ist der geborene Entertainer und braucht das Rampenlicht. Um so schlimmer ist es für den 31-Jährigen, dass es in Texas mit seiner Karriere bergab geht und er sein Geld als Masseur verdienen muss. Als auch noch seine Ehe scheitert, ist Alan am Boden zerstört – bis er online Abi kennenlernt: Die 25-Jährige ist Sängerin und wunderschön. Obwohl sie am anderen Ende der USA lebt, fliegt er hin, doch die Treffen kommen nicht zustande. Stattdessen lernt er Abis beste Freundin Cathy kennen und versteht sich gut mit ihr. Alles scheint in Ordnung zu sein, bis ein brutaler Mord geschieht.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.