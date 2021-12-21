Wenn ich dich nicht haben kann …Jetzt kostenlos streamen
Internet der Lügen
Folge vom 21.12.2021: Wenn ich dich nicht haben kann …
45 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12
Maribel Ramos aus Santa Ana, Kalifornien, war als Sergeant mit den US-Truppen im Irak auf rund 160 Missionen. Nach ihrer Militärlaufbahn erlitt sie eine posttraumatische Belastungsstörung, plante jedoch trotzdem eine Karriere bei der Polizei. Gleichzeitig geht die Beziehung zu ihrem Freund Chris in die Brüche. Die 31-Jährige beginnt mit Online-Dating und trifft verschiedene Männer. Doch auch zu ihrem Ex-Freund hat sie weiter Kontakt. Außerdem gibt es einen Stalker, der völlig von ihr besessen zu sein scheint. Maribels Beziehungsnetz ist komplex und soll schon bald zum Problem werden.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.