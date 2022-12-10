Internet der Lügen
Folge vom 10.12.2022: Mobbinghölle
44 Min.Folge vom 10.12.2022Ab 16
Amanda Todd geht in die 7. Klasse, träumt davon, eine berühmte Sängerin zu werden und stellt deshalb regelmäßig Videos von sich online. Ihre Stimme ist schön, doch die 14-Jährige lässt sich durch gemeine Kommentare einschüchtern, bis sie auf BlogTV eine geeignete Plattform findet. Hier bekommt sie positives Feedback und hat einen Fan, der ihr ständig Komplimente macht. GeekBoy54 gibt ihr Karriere-Tipps und verlangt dann ein Nacktbild von Amanda. Kurz darauf wird das Mädchen mit Hasskommentaren überschüttet. Ihr Oben-Ohne-Foto wurde im Web verbreitet und landet auch auf einer Porno-Seite. Doch das ist erst der Anfang.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.