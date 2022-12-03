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Internet der Lügen

Gefährliche Obsession

TLCFolge vom 03.12.2022
Gefährliche Obsession

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Folge vom 03.12.2022: Gefährliche Obsession

44 Min.Folge vom 03.12.2022Ab 12

Tamisha produziert Videos zum Thema Mode und veröffentlicht sie auf Social Media. – Mit großem Erfolg, denn ihre Follower werden immer mehr. Die Kreationen der attraktiven 26-Jährigen begeistern die User. Nach der Trennung von ihrem gewalttätigen Ex-Mann Antwone will die zweifache Mutter eigentlich keine neue Beziehung, doch dann trifft sie Herzel am Fashion College und verliebt sich. Die beiden werden ein Paar, die Social Media-Queen bekommt eine Tochter, dann steigt Herzel in Tamishas florierendes Business ein. Ihre Beziehung ist gut – bis Antwone nach drei Jahren Haft entlassen wird und Tamisha zurückwill.

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