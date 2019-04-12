Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 12.04.2019: Boot und Spiele
21 Min.Folge vom 12.04.2019
Shawn und Kerry haben genug von ihrem eintönigen Leben in Urbana, Ohio, und beschließen, ein Haus auf einer Insel im Indian Lake zu kaufen. Hier kann man noch unberührte Natur genießen, Boot fahren, Kajaken oder Fischen. Jede der 44 Inseln des Indian Lakes hat ihren eigenen Charakter, und dem Paar ist es nicht so wichtig, auf welcher sie künftig wohnen. Wichtiger ist, dass sie ein großes Haus mit viel Platz finden, um ihre drei erwachsenen Söhne mit Frauen und acht Enkelkindern unterzubringen. Mindestens vier Schlafzimmer und drei Bäder sollten es schon sein, außerdem eine große Küche und ein eigener Bootsanleger. Ob ihr Budget von 575.000 ausreicht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.