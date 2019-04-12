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Island Life - Traumhaus gesucht

Großstadt-Stress adieu

HGTVFolge vom 12.04.2019
Großstadt-Stress adieu

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 12.04.2019: Großstadt-Stress adieu

21 Min.Folge vom 12.04.2019

Da ihnen das Leben in Cincinnati, Ohio, zu laut und hektisch geworden ist, möchten Lauren und David zurück zum Indian Lake, wo auch ihre Familien und viele Freunde leben. In der alten Heimat wollen sie auch selbst eine Familie gründen und ihren Kids das bieten, was sie früher selber hatte: eine entspannte Kindheit inmitten unberührter Natur und vielen Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Wasserskifahren, Fischen oder Tubing. Ihr neues Eigenheim sollte möglichst direkt am Wasser liegen, bezugsfertig sein, mindestens drei Schlaf- und Badezimmer haben, ein Büro, eine Garage und eine Männerhöhle für David. Werden sie für 500.000 das Passende finden?

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